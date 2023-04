Poglejte, kaj je nasmejalo Mesca in poslanko Hot (VIDEO)

V prostorih državnega zbora v Ljubljani je v torek zasedal 33. Nacionalni otroški parlament, ki ga je organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Mladi parlamentarci so se sestali na temo duševnega zdravja otrok, svoja razmišljanja pa so predstavili na plenarnem zasedanju, ki je potekalo v veliki dvorani državnega zbora, kar pomeni, da so otroci sedli v prave poslanke klopi. Tam sta bila tudi poslanka SD Meira Hot in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Hotova je na svojem facebooku objavila nekaj utrinkov z dogodka, med katerimi je tudi videoposnetek, ki je njo in Mesca spravil v dobro voljo. Mladi parlamentarec se je namreč zmotil pri imenu Meire Hot in jo je preimenoval, a to ni vplivalo na njegov govor, s katerim si je zaslužil aplavz celotne parlamentarne dvorane.

Zasedanja 33. Nacionalnega otroškega parlamenta se bo udeležilo več mladih iz vse Slovenije, ki so pred tem že razpravljali v otroških parlamentih na občinski, medobčinski in regijski ravni.

Otroški parlament je program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo, v katerem otroke spodbujajo k sodelovanju v družbenem življenju in jih izobražujejo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot so zapisali na spletnih straneh ZPMS, program izvajajo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami.