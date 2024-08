Poglejte, kaj je na vrhu gore počel Janez Janša (VIDEO)

Predsednik SDS Janez Janša, ki je po zadnji anketi Mediane, opravljene za POP TV, na lestvici priljubljenosti politikov zasedel 16. mesto, se je povzpel na Škrlatico, drugo najvišjo goro v Sloveniji. Na družbenem omrežju X je povedal, zakaj to počne vsako leto na današnji dan, prvega avgusta.

Poleg spodnjega zapisa je predsednik SDS s sledilci delil še fotografijo in video, na katerem v vetru recitira Alojza Gradnika.

»Spominski vzpon #Škrlatica90. Sveta gora Skalašev. Leta 1934 so na njej postavili križ - spominsko obeležje umrlim gornikom. Mineva 90 let od postavitve in 88 let od posvetitve. V diktaturi so levičarji pomnik odžagali in vrgli čez steno. Leta 1996 smo ga Skalaši postavili nazaj. Vsako leto 1. avgusta se vzpenjamo na kraljico Julijcev v spomin na mrtve gornike in vse, ki v gorah rešujejo življenja. Ostal je rod in bo ostal …«

Preberite še: