Podmladek SD odkril kip za vladajoče, slečen do golega

Podmladek Socialnih demokratov (SD) je na Trg Republike, ve neposredno bližino državnega zbora, pripeljal kip. Ob objavi na twitterju pa zapisali takole: »Na Trgu republike smo odkrili kip Sporočilo Slovenije. Kip predstavlja mlado državo, znano po svoji lepoti, a slečeno do golega zaradi ravnanj oblasti. Kip ima zato posebno in provokativno sporočilo vladajoči politiki, ki jo omogoča večina v Državnem zboru.«Komentarji na spletu po objavi fotografije pa različni, kot denimo, da niso dobro premislili in še nekaj takšnih o analni odprtini.