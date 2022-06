Podjetna udeleženka resničnostnih šovov služi s prodajo erotičnih fotografij (FOTO)

Laro Goršek Kos, dekle roza las, brez dlake na jeziku, smo videli že v več resničnostnih šovih – kot udeleženko ali kot komentatorko.

Vzdrževanje kmetije terja velik finančni vložek, ki ga Lara pokriva tudi s prodajo erotičnih fotografij. FOTO: Osebni arhiv

Je velika ljubiteljica živali in ima doma kmetijo z več konji, kravami in kozami. Vzdrževanje take kmetije pa terja velik finančni vložek, ki ga Lara pokriva tudi s prodajo erotičnih (na katerih je delno gola) na onlyfansu.

Lara za erotično platformo. FOTO: Osebni arhiv

Čeprav na ta način dopušča vstop v svoj zasebni, intimni prostor, zaslužki niso majhni. »Dovolj sem uspešna, da imam svoj s. p., vlagam v samooskrbno kmetijo in konjeništvo, skratka v svoje sanje. Na platformi prodajam svoje fotografije erotične narave. Sicer daleč od pornografije, a je vseeno precej eksplicitna vsebina. Za vzburjanje moške domišljije, s tem pa za plačilo vseh položnic in stroškov za konje. Delam, ustvarjam, trudim se ostati prisebna v tem norem svetu,« je povedala postavna lepotica, ki je lani izdala tudi 'poreden' koledar.

Lara obožuje konje. FOTO: Osebni arhiv

»V zadnjem času sva si s fantom vzela malo dopusta, šla sva na poroko na otok Pašman in kasneje še na oddih na otok Krk, kjer sva posnela ker nekaj fotografskega materiala. Fant me pri tem podpira, me fotografira in pomaga ustvarjati vsebino fotografij. To pa ni kar tako.«