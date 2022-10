Po štirih letih spet na odru

Priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić je pred leti zaradi izgorelosti pristal v bolniški postelji, takrat pa je prisegel, da ima dovolj dela čez glavo in da se za vedno poslavlja od gledaliških odrov.

A pred nedavnim si je izjemoma premislil in se po štirih letih na oder vrnil kot stand up komik, in sicer v predstavi Svi smo za, s katero so komiki zbirali sredstva za izvajanje aktivnosti Bosanskega akademskega društva v Sloveniji.

Ob Avdiću so v festivalni dvorani nastopili še Ranko Babić, Perica Jerkovič, Admir Baltić in Žan Papič, Avdić pa je razkril, da so bili vsi omenjeni takoj navdušeni nad idejo o enkratni dobrodelni predstavi.