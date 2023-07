Renata Bohinc po Primožu Peterki spet ljubi (FOTO)

Nekdanji smučarski skakalec Primož Peterka in nekdanja manekenka Renata Bohinc sta se razšla pred časom, uradno pa sta se ločila leta 2020, in sicer po 23 letih zakona, v katerem so se jima rodili trije otroci, sin Maj in hčerki Gaja in Stela. Čeprav njuna ločitev ni bila najprijetnejša, pa Primož in Renata ostajata v dobrih odnosih, kar sta dokazala nedavno, ko sta se skupaj z vsemi otroki fotografirala ob valeti svoje najmlajše hčere Stele. Renata v zadnjih nekaj letih ni prav pogosto komentirala zasebnega življenja, je pa pred dnevi spletnim prijateljem razkrila, da njeno srce ni več osamljeno.

Renata in Bine na oddihu v hrvaški Istri FOTO: instagram

Ob objavi fotografije, pod katero je napisala le, da se počuti zaljubljeno, se je usul plaz čestitk, nekdanja žena smučarskega skakalca pa je še razkrila, da njen srčni izbranec sliši na ime Bine Zorko. Gre za bas kitarista in člana skupine Happy Ol' McWeasel, ki jo zaradi harmonike, violine in poskočnih melodij z irsko-škotskimi koreninami uvrščamo v folk punk ali ketski punk. Ob veseli novici, da je znova našla ljubezen, so Renati čestitali številni prijatelji in zaljubljenemu paru zaželeli svetlo prihodnost.