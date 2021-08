Plemenita Ana Roš odprla vrata beguncem

Najboljša slovenska chifinjain vodja restavracije z dvema Michelinovima zvezdicama se dobro zaveda svoje družbene odgovornosti, tako v lokalnem kot v širšem slovenskem prostoru. Nedavno je denimo navdušila s trajnostnim projektom in svoje zaposlene oblekla v uniforme, ki jih je iz ekoloških in recikliranih materialov oblikovala znana oblikovalka Matea Benedetti, tokrat pa se je odzvala na situacijo v Afganistanu. Kot je zapisala v objavi na instagramu, so vrata v Hiši Franko odprta za prijatelje iz Afganistana.»Begunci se lahko najbolje asimilirajo, če jim omogočimo dostojanstvo in dostop do normalnega življenja, jim ponudimo možnost, da se dokažejo in spoznajo. Hiša Franko je že odprla vrata nekaterim izjemnim ljudem, ki so bili evakuirani iz Afganistana. Zahvaljujem se prijateljem iz Kabula, da so mi odprli oči. Povabilo velja tudi za prijatelje širom sveta, Slovenija in Evropa ne varčujta z vizami,« je v angleščini zapisala svetovno znana kuharica.