Ojoj, voditelj Pirkovič ustavil Martina Strela: Ste že izrekli kako laž v tej prvi minuti pogovora? (VIDEO)

Ultramaratonec Martin Strel se pri 70 letih pripravlja na življenjski projekt - plavanje okoli sveta. Z njim se je v pogovorni oddaji Dnevna soba pogovarjal Igor Pirkovič.

»Sam sem v ZDA visoko rangiran. Neka revija je objavila pred leti športnike sveta: bil sem na prvem mestu, za mano Messi, Ronaldo, Woods in Jordan. Pa vsi taki. Družim se z ljudmi, ki imajo krepko prek 120 let. Od njih se učim,« se je na začetku pogovora med drugim pohvalil Strel.

»Ste vi res rekli, da imajo vaši sosedje čez 120 let?« mu kar ni mogel verjeti voditelj. »Ja, res je. 121 in 122 let imajo. Vsak dan hodijo, od njih se učim, kaj jesti in kaj piti. Pri meni se sicer vidi, da dobro jem. Vseeno pa delujem. Strupov v mojem telesu ni,« se nu pustil zmesti plavalec. Pirkovič je bil nato direkten: »Ste že izrekli kako laž v tej prvi minuti pogovora? Brez zamere… Je možno, da nekdo živi 121 let, to bi bil svetovni rekord?«

Plavalec iz Dolenjske je ob tem dodal, da ne izvira iz laži, ampak govori iz lastnega življenja. Voditelj nato ni več drezal vanj s podvprašanji ...