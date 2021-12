Od vrhunskega judoista do vročega pevca

Mladi glasbenik Bojan Cvjetićanin, pevec najbolj vroče skupine ta hip Joker Out, ki je prav tako tudi predstavnik mlade generacije, ki po njegovih besedah uspešno jadra čez morje stereotipov, je znani piarovki in menedžerki Andreji Jernejčič zaupal dve skrivnosti.

Voditeljici oddaje Zajtrk PR'Andreji je razkril, da je japonsko borilno veščino judo treniral kar deset let in na tekmovanju Ljubljana Open tudi zmagal. Prav tako je pevec v oddaji prvič dejal, da ima že dolgo napisano pesem, ki bi jo želel zapeti z Nino Pušlar. Spregovoril je še o perverziji, ki jo čutimo vsi in se skriva v ozadju pesmi Umazane misli. Verjame, da smo ljudje naelektrena bitja, ki si izmenjujemo energijo, in če ta energija pravilno valovi, vzbudi umazane misli. Te so lahko lepe, erotične, a so v našem svetu prepovedane, je še ena misel, ki jo je delil prvi obraz trenutno najbolj priljubljenega mladega benda pri nas.