Nino Ošlak v ŠOKkastu: Tega javnosti še nikoli ni pokazal (VIDEO)

Petnajst let minilo zelo hitro in priljubljeni slovenski glasbenik Nino Ošlak je v vsem tem času nanizal kar nekaj izjemnih uspehov in spominov. Glasbeni talent je gojil vse od malih nog. Ob vpisu v glasbeno šolo je učiteljica predlagala, da gre direktno v tretji razred. Njegov talent je bil že takrat izjemen, z vztrajnostjo in ljubeznijo do glasbe pa je 15 let minilo kot bi mignil. »Sploh ne vem, kdaj se je ta čas zavrtel in zelo lepo je pogledati nazaj po spominih.« Svoj uspeh bo obeležil 7. novembra z nepozabnim koncertom v Cankarjevem domu.

Zaradi ljubezni pobegnil od doma

Kot najstnik je znal popestriti dneve svojim staršem. Prav poseben je bil njegov podvig, ko je zaradi ljubezni pobegnil od doma:»Z avtobusom sem pobegnil iz Ljubljane v Velenje, ker brez nje nisem mogel živeti,« nam je opisal svoje divje najstniško dejanje. Staršem je napisal sporočilo, da ne more več živeti brez dotične punce in odšel. Iz najstniške ljubezni sicer ni bilo nič, čez kakšnih deset let pa je srečal njegovo srčno izbranko najstniških let in sta se dogodku iz srca nasmejala.

Novembra bo obeležil 15. obletnico kariere. FOTO: Marko Feist

Na odru z angino in visoko vročino

Glasbenih tekmovanj se redko udeležuje, je pa prav posebno v njegovem srcu dobilo tekmovanje za slovensko popevko 2023, kjer je slavil po izboru občinstva s pesmijo Med nama. Nastop pa je bil vse prej kot običajen, saj je Nino na oder stopil z visoko vročino in močno otečenim grlom. »Dan je bil zelo pester, pol dneva sem preležal v garderobi,« nam je opisal dogajanje tistega dne. Ko so ga razglasili za zmagovalca, je bil vidno šokiran, saj si je želel le dobrega počitka in da se končno pozdravi.

V ŠOKkastu je delil prav posebno zgodbo oboževalke, ki je tudi s pomočjo njegove glasbe prebrodila najtežje obdobje v njenem življenju. Šlo je za mlajšo bolnico z rakom, ki mu je poslala dolg zapis o tem, kaj ji pomeni njegova glasba. Z nami je delil zgodbe svojih glasbenih začetkov in prinesel prav poseben unikaten glasbeni izdelek, ki ga ni še nikoli delil z javnostjo.

