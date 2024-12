Nika Čukur in Carmen Osovnikar: vražji dami v boj s klobasami

Te dni je na Štajerskem potekalo snemanje pilotne izvedbe ameriškega seriala Bikini Bandits, ki smo ga konec devetdesetih lahko gledali na različnih televizijskih postajah. Avtor Steve Grasse, ki ga poznamo kot ustanovitelja Hendrick's Gina, je pred 25 leti v sodelovanju z Joejem Frantzem (Jackass, Viva La Bam) ustvaril zanimivo komedijo, v kateri so kot glavni protagonisti nastopili Jello Biafra, Dee Dee Ramone in mnogi drugi.

Grasse je z ekipo pridobil sredstva za snemanje pilota, skupaj s Frantzem (ki igra tudi eno izmed viteških vlog) pa sta v Slovenijo skupaj s slovensko produkcijsko ekipo Rosa Production prišla posnet kadre, ki bi lahko prepričali HBO ali Netflix.

Enega izmed kadrov s kraljem Arturjem so posneli pred gradom v Račah, ki je znan kot lokacija za poročne zaprisege. Glavni ženski protagonistki sta bili Carmen Osovnikar ter Nika Čukur, nekdanji kolegici iz resničnostnega šova Vražje dame. Mariborčanki, ki nadaljujeta svoje poslanstvo na instagramu, sta si tokrat stali nasproti.

Steve Grasse in Joe Frantz vadita tekst s Carmen Osovnikar.

Carmen je Niki v sveti gral potisnila klobaso.

Neke vrste parodija

Carmen je zaigrala Morgan La Fay, polsestro kralja Arturja, Nika pa njegovo soprogo Guinevere. V viteški borbi pred gradom, kjer so kader posneli, je Nika pri nekaj stopinjah nad ničlo branila sveti gral in kralja Arturja s telesom in kranjsko klobaso. Pravi oboževalci bodo ob Niki Čukur takoj opazili še Heather Victoria Ray, ki je igrala že v prvem delu. Tokrat je dama, ki je krasila naslovnico prvega filma, glavna protagonistka nadaljevanja. V pilotu bo nastopil tudi estradni aktivist Renato Rene Volker, ki je odigral vlogo Grimpa.

Projekt je na prvi pogled videti kot neke vrste parodija na zgodbo o kralju Arturju, neke vrste Monty Python nove dobe. Za izvedbo stojijo producenti HBO-jevih uspešnic Eastbund, Down ter slasherske trilogije Halloween.