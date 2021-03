Nik Škrlec zapušča Male sive celice

Je dramski igralec, youtuber in še voditelj kviza Male sive celice. V prostem času tudi državni prvak v pomnjenju, rekorder v recitiranju decimalk števila π (zapomni si jih 3141) in (še neuradni) rekorder v sestavljanju rubikovih kock pod vodo z enim vdihom.

26

let že vsako soboto kviz Male sive celice izobražuje, zabava in navdihuje gledalce vseh starosti.

Kar malce presenetljivo je bilo obvestilo z RTV Slovenija, da razpisuje avdicijo za novega voditelja ali voditeljico za vodenje edinstvenega kviza Male sive celice. Izbrani kandidat oz. kandidatka pa bo vodenje začel z novo sezono, in sicer oktobra 2021.Kviz Male sive celice, ki preverja znanje in veščine sedmošolcev, osmošolcev in devetošolcev, od leta 2016 namreč vodi dramski igralec. Zadnjo oddajo na voditeljskem prestolu pa bo odvodil maja 2021. Ob svojem slovesu pravi: »Neskončno hvaležen sem, da sem bil lahko pet let del legendarnega gibanja Malih sivih celic. Oddaja v mojem spominu ostaja kot neverjetno lepa izkušnja. Na prvi pogled bi kdo gotovo rekel, da sem se zaradi vprašanj in odgovorov naučil veliko novega, pa je v resnici gonilo Celic tisto, ki bo vedno ostalo z mano. Nenehno stremljenje k radovednosti in večnemu učenju, iskrenost in pristnost tekmovalcev ter navijačev, ekipno delo, ki vlada v zakulisju, in celoten televizijski ustroj so bili zame največji zaklad Celic in čutim, da je čas, da to predam naprej.«Škrlec je predvsem igralec, za kar je prejel kar več nagrad. Leta 2017 je v njegovih rokah pristala Borštnikova nagrada za mladega igralca za vlogo Hansa Schniera, leta 2017 je bil razglašen za obetavno medijsko osebnost, na 47. tednu slovenske drame je prejel nagrado občinstva, pa nagrado Staneta Severja za igralske stvaritve študentov dramske igre itd.Leta 1994, 26. oktobra, je dramski igraleckot voditelj oddaje Male sive celice tekmovalcem zastavil prvo vprašanje. V prvi sezoni so možgane napenjale številne ekipe, zmagali pa so tekmovalci Osnovne šole Ormož.