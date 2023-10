Da se ti naježi koža: Meri, ki komunicira z mrtvimi pri slovenski voditeljici, sledilo pa ... (VIDEO)

Ko se je moja babica vrnila nazaj v dušni dom, se je začelo prepoznavanje, zavedanje mojega poslanstva. Biti stik z dušami, komunicirati z njimi in prenašati njihova sporočila vsem, ki si tega želijo, želite.

Skozi komunikacijo z njo in kasneje tudi z mnogimi drugimi, so se mi razjasnile marsikatere nerazumljene situacije, dogodki iz mojega življenja, tudi že iz obdobja otroštva. Moja želja je, da vam s prenesenimi sporočili vaših ljubljenih pomagam zaceliti srčne rane ter omiliti bolečino ob odhodu vaših ljubljenih v Onostranstvo. Da pa je čim lahkotnejše za vse, so mi duše rekle: »Veš kaj Meri, mi klepetamo. Sedimo tukaj, kjer nas vidiš in klepetamo s tabo, z njimi. Kot so nekoč skupaj sedeli in klepetali. Skoraj enako je. Le, da smo mi tu, vi pa še tam.'«