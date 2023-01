Neverjetno! Slovenska pop zvezda devetdesetih je videti vse bolje (FOTO)

V devetdesetih je bila Natka Geržina ena najbolj priljubljenih Slovenk. S Power Dancers je navduševala mlado in staro. Glasbena skupina je delovala deset let in v tem času so Natka, Špela Tratnik Peklar, Cvetana Rozman in Mateja Podgornik ustvarile kar nekaj hitov. Izdale so šest albumov in posnele 13 videospotov. Med najbolj priljubljenimi sta zagotovo Ni še konec in Čokolada.

Po koncu glasbene poti so se njihove prioritete spremenile, posvetile so se družinam in otrokom. Po vseh teh letih je povsem normalno, da pričakujemo, da so se dekleta močno spremenila, a frontmanka zasedbe – Natka Geržina – je živ dokaz, da ji leta ne pridejo do živega. Po mnenju mnogih je danes videti še bolje. Kaj pa menite vi?