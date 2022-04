Nerodna situacija: poglejte, kaj se je zgodilo TV-voditelju Trebušaku (FOTO)

Televizijski voditelj in urednik Gregor Trebušak se je znašel v neprijetni situaciji. Vse skupaj je s sledilci delila njegova sodelavka Nuša Lesar in se ob tem od srca nasmejala. Trebušak je očitno pozabil tankati svojega jeklenega kotička in tako ostal brez goriva. Lesarjeva mu je priskočila na pomoč in ga zapeljala na bližnji bencinski servis, ob tem pa ga je seveda posnela, kako v kantico toči gorivo.

FOTO: Instagram

Gregor je povedal, da se mu to še ni zgodilo, je pa izkušnjo s praznim tankom doživela njegova žena in prav zato ji je kupil priročno kantico za gorivo. Očitno se je usoda poigrala z njegovim smislom za humor in kantico je najprej potreboval sam. Vse skupaj je prenesel stoično in s kančkom humorja.