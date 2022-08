Nekdanja zmagovalka Masterchefa s svojo družino prvič na dopust

Mali Gabrijel, sinček nekdanje zmagovalke Masterchefa Sare Rutar in njenega Dejana, je star tri mesece. Sara je zaplete in porodne bolečine že davno pozabila, zamenjali sta jih družinska sreča in nova življenjska rutina, ki ju prinese novorojenček.

Srečna mamica Sara in njen Gabrijel. FOTO: osebni arhiv

»Vsi smo zdravi in srečni, nič nam ne manjka. Najbolj pa se veselimo prvega skupnega dopusta v septembru,« je povedala Sara, ki kljub dojenčku in temu, da jo polno zaposluje, najde čas za svoje kuharske umetnije, ki jih je največ deležen njen Dejan.

Kot vse mamice je Sara ponosna na svojega fantka: »V torek bo že tri mesece star najin Gabrijel. Je res priden fantek. Po mojem vpliva, če so starši in okolica otroka umirjeni, da se to pozna tudi na njegovem počutju. Zdaj se že veliko smeji, po malem čeblja in skupaj 'pasemo kravice'. Res je lepo spremljati, kako spoznava svet in kako ga navdušijo take malenkosti, kot so listki na drevesu. Takrat se zaveš, da največ štejejo malenkosti. Veselimo se našega prvega skupnega dopusta, sicer pa tudi z Dejanom nisva še nikoli dopustovala, razen kak vikend paket.«