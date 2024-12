Navdušil že 10 milijonov gostov (FOTO)

V Sloveniji v sklopu svetovne turneje 2024 gostuje najbolj vroča in atraktivna svetovna cirkuška atrakcija Cirque du Soleil iz Kanade. Predstavo Corteo bodo v ljubljanskih Stožicah od četrtka do nedelje uprizorili šestkrat.

Gre za eno najrazkošnejših produkcij Cirque Du Soleila, vozni park šteje kar 21 tovornjakov, oprema pa je varno shranjena v 500 kovčkih. Za postavitev scene v stoženski dvorani so potrebovali 12 ur in pomoč kar 500 lokalnih delavcev. Potujoča ekipa vključuje 120 zaposlenih ter 34 tehničnih delavcev, prihajajo pa iz kar 27 držav in govorijo 18 različnih jezikov. V predstavi nastopa 53 artistov, osem glasbenikov pa v živo ustvari glasbeno podlago šovu.

Predstava ima 16 dejanj, traja dve uri, v živo izvajajo 31 avtorskih pesmi

Odrska scenografija, ki jo sestavljajo stranske in osrednje zavese, je nastala po motivih pariškega Eifflovega stolpa. Zavese, ki merijo 17 x 12 metrov, so sešili v Kanadi ter jih poslali v Francijo, kjer jih je ročno poslikal umetnik Jean Rabasse. Navdihnila ga je umetnina Adolpha Willetteja iz leta 1885.

Kostumografijo je zasnovala Dominique Lemieux. V predstavi uporabijo kar 175 kostumov, vsak kos garderobe je ukrojen po merah posameznega umetnika. Za vsakodnevno vzdrževanje garderobe je pred predstavo potrebnih osem ur likanja, ekipa pa v enem tednu opere kar 50 polnih strojev perila.

Nastopajoči so izjemni akrobati.

Corteo je 18. stvaritev repertoarja Cirque du Soleil, svetovno premiero je predstava doživela leta 2005 v kanadskem Montrealu. V skoraj dvajsetih letih jo je videlo več kot 10 milijonov ljudi v 150 različnih mestih, skupaj so uprizorili že 4700 ponovitev. Ima 16 dejanj, traja dve uri, vmes je 20-minutni premor. V živo izvajajo 31 avtorskih pesmi.

Umetniški direktor Olaf Triebel nima časa za pohajkovanje po ljubljanskih ulicah.

Del cirkuške ekipe proste trenutke med nastopi v Ljubljani izkorišča za potepanja po slovenski prestolnici. Ogledali so si nekatere od turističnih znamenitosti, okrašene ulice, poskusili ljubljansko pivo. Glavni šef cirkusa in zvezdnik Olaf Triebel pa je od jutra do večera v zaodrju. Kot umetniški direktor ima, kot nam je povedal, najmanj tisoč in eno zadolžitev. »Z veseljem bi šel malo po Ljubljani, tudi upal sem, da mi bo uspelo, a žal ne gre skozi. Upam, da ob drugi priliki. Zvečer, ko zaključimo, sem res utrujen in izžet in se mi po glavi podijo predvsem misli o počitku in spancu, haha,« nam je zaupal. »Bi pa Slovencem in obiskovalcem našega šova v Ljubljani glede na to, da je veseli december, v imenu vseh nas zaželel lepe praznike in vse lepo v letu 2025. In kot upam tudi sam, še kdaj na snidenje. Do takrat pa seveda vabljeni na tokratne predstave v Stožicah,« je sklenil.