Na premieri so bile vse oči uprte v Ano Klašnja; poglejte, kako drzno kreacijo je izbrala (FOTO)

Na velikem odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma je premierno zaživela opereta Netopir, slavno delo mojstra valčkov Johanna Straussa ml. Predstava je nastala v koprodukciji SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjevega doma.

Premiere sta se med drugim udeležila balerina Ana Klašnja s svojim dobrim prijateljem in baletnim kolegom Lukasom Zuschlagom, ki se je podpisal pod koreografijo predstave.

Baletnik in balerina Lukas Zuschlag in Ana Klašnja. FOTO: Kolar Tomaz, Mediaspeed

V preddverju Cankarjevega doma so se mnogi obračali za našo najbolj slavno balerino Ano, ki je za obisk Cankarjevega doma izbrala drznejšo obleko.

Nosila je bel hlačni kostim z odpetim suknjičem, pod njim pa »topek«, ki je kazal precej gole kože.

Tradicionalno sicer velja, da obisk gledališča ali opere zahteva elegantno večerno obleko, a smernice oblačenja postajajo očitno vse bolj sproščene. Še pred dvema desetletjema na moških obiskovalci ni bilo mogoče videti kavbojk, dandanes so le redki, ki si jih za predstavo ne oblečejo.

Ministrica Asta Vrečko, pevec Nace Junkar in slavistka Ajda-Lea Jakše. FOTO: Kolar Tomaz, Mediaspeed

Drznejše pri izboru obleke so tudi mlajše generacije, rade posežejo po krajših oblekah, globokih dekoltejih ali presojnih materialih.

Obiskovalci gledališč so pogosto razdeljeni glede tega, kaj je primerno oblačenje, a v pravilniku Cankarjevega doma je mogoče zaslediti, da so danes pravila oblačenja »bolj sproščena«. Navajajo le: »Oblecimo se tako, da se bomo dobro počutili, a naj bo to oblačilo čisto, da se bodo dobro počutili tudi tisti okrog nas«.

Generalni sekretar na ministrstvu za kulturo Toni Tovornik, ministrica Asta Vrečko in televizijski voditelj Saša Krajnc. FOTO: Kolar Tomaz, Mediaspeed

Premiere se je udeležila tudi kulturna ministrica Asta Vrečko, ki se je pred predstavo fotografirala z ostalimi obiskovalci predstave, med drugim s pevcem Nacetom Junkarjem.