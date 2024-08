Modrijan bo že tretjič očka

Nedavno se je drugič v očetovski vlogi znašel frontman Modrijanov Blaž Švab, ki se je po sinu razveselil še hčerke, v teh dneh pa je v javnosti odjeknila novica, da bo letos očka postal še en član priljubljene skupine. Franjo Oset in njegova žena Marina Klinc Oset pričakujeta tretjega otroka, o čemer je glasbenik spregovoril v oddaji Veseljakov dober dan. Ženi je čestital ob praznovanju rojstnega dne in ob tem razkril spol in ime tretjega otroka. »V mesecu novembru pričakujeva eno drobno punčko. Zdaj bomo v družini prav vsi, ki sva si jih od nekdaj želela. Poleg Helene in Gabrijela ter seveda naju prihaja še mala Ivana,« je povedal. Modrijani imajo skupaj osem otrok, pet fantov in tri dekleta, četrta se bo veseli druščini priključila jeseni. To morda še ni končno število, saj je njihov najmlajši član Sergije Lugovski, ki se jim je pridružil pred nekaj leti, še brez starševskih izkušenj.