Miss Slovenije pred finalom! Katera je vaša favoritinja?

Na Lendavskem gradu je potekalo uradno fotografiranje finalistk lepotnega tekmovanja Miss Slovenije 2024. Grad iz 13. stoletja se na strmem hribu dviga nad starim delom mesta, čudovitimi vinogradi in griči. V njem prirejajo moderne razstave lokalnih in svetovno priznanih umetnikov, tokrat pa so ga ozaljšale lepotice tekmovanja za miss Slovenije.

10. JANUARJA

bo veliki finale.

Tara Tofaj (Kranj), Tjaša Žnidaršič (Kranj), Abbi Sušelj (Pivka), Pia Hribar (Dobrova), Neja Prosenjak (Slovenska Bistrica), Nika Kuzman (Ljubljana), Katja Omerzel (Krško), Allisa Pelko (Kranj), Helena Pokeržnik (Dravograd), Amadea Zupan (Sežana), Saša Poklukar (Gorje, Bled), Lara Senica (Grosuplje) in Katja Zver (Lendava) so v grajskem okolju posnele čudovite fotografije, ki jim bodo pomagale na prihodnji poti, ne glede na to, kako visoko se bodo uvrstile na velikem finalu 10. januarja.

Lepotice so si za fotografiranje nadele večerne obleke. FOTOGRAFIJE: Miss Slovenije

Za fotografskim objektivom je stal priznani fotograf Dejan Nikolič, za popolne pričeske so poskrbeli pri Glam frizerskem studiu iz Lendave, vrhunski mejkap pa je bil delo Alje Jerman s pomočnicama Nino Gudeljevic in Amelo Deljanin. Čudovite obleke so si dekleta izposodila v Poročnem kotičku.

Posnetke, ki so nastali, bomo kmalu objavili v Slovenskih novicah.

Njihove posnetke boste lahko videli tudi v naslednjih številkah Slovenskih novic. Pozorno si jih oglejte, saj boste povabljeni, da glasujete za svojo favoritinjo.