Milena Zupančič o tem, kako se sooča s svojo boleznijo: »Ko se začneš smiliti samemu sebi, je konec«

Milena Zupančič je živa legenda in ena največjih igralskih zvezd pri nas, poznajo jo stari in mladi, tisti, ki radi zavijejo v gledališče, in tudi tisti, ki slovenske igralce spremljajo le na malih ekranih. Je pa tudi izredno močna ženska, ki se ne želi pokoriti sodobnemu razmišljanju in slediti množicam, ki se vedno pogosteje odločajo o svojih tegobah spregovoriti na glas.

To velja tudi za njeno bolezen, ki je med drugim posegla v njeno delo, ki ga tako zelo obožuje, in o kateri se ne želi pogovarjati. »Preziram prepričanje, da moramo o boleznih razpredati zato, da ’bodo drugi vedeli’. To je le krinka. Nič ne bodo vedeli. Bolečino vsak doživlja po svoje,« pravi legendarna igralka, ki je prepričana, da je treba dati bolnikom druge oblike spodbude.

Sama je v preteklosti denimo večkrat na odru stala tudi bolna, meni namreč, da »ko si osredotočen, nimaš časa razmišljati o drugih rečeh«, kar velja tudi za bolezen in bolečino. »Ko je bilo najhuje, me je v zaodrju čakal zdravnik in mi po odigranem prizoru dal injekcijo, ampak večinoma sem na odru pozabila na bolečino,« pravi legendarna igralka, ki je ob tem prepričana, da »tisti hip, ko začneš bolezen pestovati in se smiliti samemu sebi, je konec«.