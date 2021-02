Manca Špik šokirala z novico, ločila se je (VIDEO)

FOTO: Neo Visuals

Pred tedni se je govorilo, da je priljubljena pevkav veselem pričakovanju, a je resnica daleč od tega. Ob izidu nove skladbe, dueta z, je Manca razkrila šokantno vest. »Zaljubljena sem v življenje! Vedno! Je pa res, da mi bo na letošnje valentinovo družbo delala zgolj moja hčerka. Moja ljubezenska zgodba z njenim očetom se je nedavno žal končala, a v mojem srcu ostaja neizmerna ljubezen, ki jo želim z nekom deliti tudi v bodoče,« je razkrila. Ob tem je še dodala, da je njeno srce bilo močno strto, ko sta se s partnerem razšla. »Še vedno se pobiram, a ker verjamem, da čas celi rane, nisem izgubila upanja, da me nekje, nekoč čaka nova ljubezen«.O bolečih trenutkih ljubezni in razhodu je zapela tudi v skladbi Na valentinovo, ki je nastala že pred petimi leti. »Melodijo za pesem Na valentinovo mi je Raay predstavil v obdobju, ko sem posnela pesem Oba. Takrat se z Rokom sploh še nisva dobro poznala. (smeh) Tako je posebna in popolna, ustvarjena prav zame, da sem jo skrbno čuvala in čakala, da bo nekdo ustvaril pravo besedilo za to lepo melodijo. Čakala pa sem tudi pravo osebo, ki bi z menoj odpela ta duet. Oba z Raayem sva vedela, da imava v rokavu velik "adut", a ker nisva našla ustreznega moškega vokala, ki bi zmogel odpeti to vokalno zahtevno in čustveno pesem, sva odlašala in odlašala z izdajo pesmi.Če bo Manca ta praznik ljubezni letos slavila s hčerko, pa bo Rok v družbi svoje srčne izvoljenke. »Obožujem valentinovo. Letos bom v posebni družbi in se zelo veselim tega večera ob svečah, dobri hrani in kozarcu vina,“ je dejal. Kdo je srečnica, s katero se bo razvajal ne razkriva. Javna skrivnost pa je, da naj bi bil že kar nekaj časa v zvezi z