Magnifico z novim albumom in svežim talentom! Ne boste verjeli, česa se je lotil

Čeprav je bilo že lansko leto zanj zelo posebno, bo letošnje prav takšno. Magnifico namreč po spektakularnem praznovanju 30-letnice kariere, ki jo je 31. avgusta zaznamoval z nepozabnim koncertom v Stanežičah, piše novo poglavje svoje izjemno bogate poti. V soboto, 15. februarja 2025, bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma premierno predstavil svoj novi album, ki prinaša svež in še nikoli doslej slišan material.

Po velikem poletnem koncertu se je Magnifico odločil za malce bolj intimna druženja. FOTO: URŠA PREMIK

Zvesti oboževalci se lahko nadejajo edinstvenega večera, polnega presenečenj in dobrih starih uspešnic, s katerimi nas razveseljuje že tri desetletja. Da bo večer oziroma njegov prvi večji letošnji koncert še zanimivejši, se je prekaljeni glasbeni maček odločil nagraditi svoje poslušalce in poslušalke. Magnifico, ki je konec leta 2023 prvič postal dedek, letos pa bo dopolnil okroglih 60 let, se je odločil, da se bo naučil jodlati.

To je sicer že počel na svojih nastopih, a nikoli prav zares oziroma tako, kot si želi. Koncert v hramu slovenske kulture bo zagotovo neponovljiv, saj nam bo poleg novih skladb predstavil tudi svoj novoodkriti talent.