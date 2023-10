Luka Šulić in Tamara spet zibata (VIDEO)

Svetovno znani violončelist in nekdanji član mednarodno znanega dueta 2Cellos Luka Šulić je svojim spletnim prijateljem sporočil veselo novico. Z ženo Tamaro sta se namreč razveselila še četrtega otroka, in sicer hčerkice, ki sta ji nadela ime Rosa.

Glasbenik, ki se je po koncu skupne poti s Hrvatom Stjepanom Hauserjem, s katerim sta v sklopu svojih koncertnih turnej prepotovala dober del sveta, posvetil družini, je na družbenem omrežju instagram delil posnetek, na katerem vrti leseno ploščico v obliki kroga, na kateri je napis »Ali ni ljubka?«.

Svojim številnim oboževalcem, na instagramu mu sledi več kot 400.000 ljudi, je pokazal tudi hčerko, ki jo drži v naročju. »Pred nekaj dnevi se je rodila najina druga hčerka Rosa. Ponosen sem nanjo in na mojo neverjetno ženo Tamaro, prav tako so se je razveselili Val, Hana in Leo, ki so jo toplo sprejeli v trenutku, ko je prišla na svet. Sem blagoslovljen, hvaležen in poln življenja. Zdaj smo popolni,« je svoje občutke ob prihodu nove družinske članice razkril simpatični štajerski glasbenik, ki se v zadnjem obdobju intenzivno posveča športu.

Luka in Tamara spet zibata. FOTO: Marko Pigac

Sicer pa je violončelist veselo novico, da bo znova postal oče, javnosti sporočil maja, ko je z oboževalci delil posnetek, na katerem z družino počitnikuje v toplejših krajih, v nekaj kadrih pa je nežno pobožal ženin nosečniški trebuh. Ob tej priložnosti glasbeniku in njegovi družinici iskreno čestitamo tudi v uredništvu.