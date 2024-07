Luka Bassi in Nastja Gabor skočila v zakon, poglejte, kako lepa je bila nevesta (VIDEO)

Tokrat jima je uspelo. Luka Basi in Nastja Gabor sta poroko načrtovala že lansko leto, vendar sta jo bila primorana zaradi slabega vremena in neurja, ki je takrat prizadelo Slovenijo in Koroško, od koder prihajata, prestaviti. Po vsem čakanju jima je tokrat uspelo, poročila sta se na slovenski obali, na lokaciji s pogledom na morje.

Najprej na obredu v cerkvi,potem pa še na civilnem obredu s prelepim razgledom na morje pri enem izmed priljubljenih hotelov. Ob posnetku sta delila še delček nove pesmi v slovenskem jeziku. Gre za lasten duet, ki sta ga zanju ustvarila Raay in Marjetka Vovk

Pod objavami so se usule čestitke sledilcev, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.