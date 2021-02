Luka Basi s fotografijo šokiral oboževalke

Z oboževalci je delil tisto, kar mu je sveto – družino. FOTO: INSTAGRAM

Ne izpostavljam jih, ker imam ogromno povedati v glasbi.

Teden dni pred velikim Valentinovim spletnim koncertom jesvoje zveste oboževalke in oboževalce pustil odprtih ust. Na instagramu je objavil prvo družinsko fotografijo, česar od njega nihče ni pričakoval, saj je Luka znan po tem, da svojo zasebnost skrbno skriva pred očmi javnosti.Pred 14. februarjem, ko bo tudi sam prvič izkusil, kako je peti pred množico, ki je ne vidiš, je delil nekaj misli in priznal, da brez najdražjih, partnerice, hčerkein sina, ne bi zmogel. Luko smo prosili za izjavo ob tej veliki prelomnici, in sicer nas je zanimalo, zakaj se je odločil deliti del svoje zasebnosti, ko pa si je doslej ves čas prizadeval, da prav nič ne bi prišlo v javnost.»Svojo družino imam zase, je nekaj, kar je moje. Ne izpostavljam jih, ker imam ogromno povedati v glasbi. So pa vedno z mano, me podpirajo in mi dajejo moč za ustvarjanje, snemanje in za moje pesmi. Tokrat pa sem s svojimi oboževalci in vsem, ki me bodo spustili blizu, v svoje dnevne sobe, ob Valentinovem koncertu, tudi sam pustil, da pridejo blizu in z njimi delil tisto, kar je meni sveto. Družino,« je kratko, a jedrnato dejal Luka in dodal, da se veseli novega izziva, spletnega koncerta, saj je glasba ena sama ljubezen in prav ob njej postanemo še bolj čustveni in zaljubljeni.Pevec, ki si ime izspremenil v Luka Basi, je v karieri dosegel že veliko, med drugim več kot milijon ogledov na youtubu, od leta 2016, ko je s hrvaškim pevcemposnel hit Nisam ja od jučer, pa ni priljubljen le pri nas, temveč ga obožujejo tudi Hrvati. Čeprav je Slovenec, ki prihaja s Koroškega, je njegova duša, kot pravi, dalmatinska. Tudi zato glasba, ki jo izvaja v hrvaščini, sledi predvsem dalmatinskemu melosu. Vodita ga predvsem strast in ljubezen do take glasbe, tega, kot pravi, ne dela iz nikakršne kalkulacije.