Slovenski pevec je pokleknil pred svojo Nastjo (VIDEO)

V sredo zvečer je luč sveta ugledal novi videospot za pesem To je to pevca priljubljenega Luka Basija, ki je v zadnjih letih obnorel predvsem hrvaški trg, kjer je ena večjih pevskih zvezd. Videospot je zanj zelo poseben tudi zato, ker se je v njem zaročil s svojo srčno izbranko in pevko Nastjo Gabor.

Svoje kariere ne želim graditi na zasebnosti in škandalih.

Luka je po nekaj letih razmerja končno pokleknil in ta trenutek ovekovečil tako, da bosta imela z Nastjo spomin do konca svojih dni. Priljubljeni Korošec sicer nikoli ni rad govoril o svojem zasebnem življenju, predvsem pa nikoli javno ni izpostavljal svoje Nastje in njunih dveh otrok, sinčka Taija in hčerkice Tie, tokrat pa ga lahko v videospotu spoznamo povsem v novi luči, in sicer kot predanega moža in ljubečega očeta, saj se skozi videospot pojavljajo fotografije in posnetki iz njegovega zasebnega življenja.

Na Nastjini roki se sveti prekrasen prstan.

»Svoje kariere ne želim graditi na zasebnosti in škandalih, ko pa napoči trenutek, da lahko skozi glasbo razkrijem tudi delček svoje zasebnosti, takrat z veseljem to delim z oboževalci. Tokrat je napočil ta trenutek, saj je 15. 12. poseben dan, takrat praznujem obletnico svoje prve uspešnice Nisam ja od jučer. Vsako leto sem na ta dan izdal novo pesem, in to je moja življenjska prelomnica. Imam dva krasna otroka, srečno družino in storil sem pravo stvar, s svojo Nastjo sem se zaročil. Je bil pa to definitivno pravi trenutek, da lahko svojo srečo delim s svojimi zvestimi oboževalci,« nam je še zaupal simpatični Korošec.