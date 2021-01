Lepa slovenska vplivnica o prevarah na instagramu

S svojimi sledilci na instagramu odnos ustvarja že osem let. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Vedno povem, kar mislim.

Nekoč smopoznali kot misico in estradnico, danes pa deluje kot lobistka, sociologinja in vplivnica. Je del ekipe MC Public Affairs, in čeprav ima lobiranje v Sloveniji morda nekoliko negativen prizvok, je to po Tininih besedah v svetu zelo cenjen poklic. Družabna omrežja so že od nekdaj njen hobi, ki je sčasoma prerasel v poklic številka dve.Njen profil na instagramu je mnogo več kot le vodnik za ženske, ki prisegajo na odličen make up in modne kombinacije, Tina je namreč veganka in velika zagovornica živali, ki ves čas opozarja na krivice, ki se dogajajo po svetu. Na njenem profilu, o katerem pravi, da ji predstavlja vir dohodka, njeni sledilci pa so njena družina, lahko najdemo marsikaj, pred kratkim je opravila intervju s slovensko poznavalko digitalnega marketinga, mentorico mnogim podjetnikom in vodjo družabnih omrežijV njem sta se pogovarjali, kateri družabni medij bo prednjačil v prihodnosti, zakaj imamo zadnje čase manj všečkov in zakaj je tako težko priti do večjega števila sledilcev ter zakaj je slednje včasih dobro tudi brisati. Dotaknili sta se vseh možnih prevar na instagramu, ki jih v zadnjem času ni malo, kupovanja sledilcev in všečkov, robotske avtomatizacije profilov in umetno ustvarjenih komentarjev. Tina je priznala, da svojih sledilcev ne posiljuje z vsemi mogočimi objavami, čeprav si včasih želi, da bi kakšen dan objavila fotografijo svojega psa, plašča ali žuželke.»Moji sledilci vedo, da sem samosvoja, da jih bom vedno nasmejala in pa da sem noro iskrena. Vedno povem, kar mislim, tudi če to pomeni par sledilcev manj ali jezne komentarje,« je iskreno povedala Tina in dodala, da njena družina včasih ne razume, da je njen instagram njena služba, to velikokrat dojemajo kot igranje s kockami.