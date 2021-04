Kilometrino so si nabirali z Manco Špik

Manca Špik FOTO: MEDIASPEED.net

Imamo jo! Pevko, namreč!

Bečo & Company je petčlanska skupina, ki prihaja iz Kranja in širše okolice. Vsi člani zasedbe so vrhunski glasbeniki, ki so si v preteklih letih nabrali veliko odrskih in glasbenih izkušenj v različnih skupinah, uveljavili so se tudi kot spremljevalni bendV sedanji postavi delujejo štiri leta, potem ko je pevec in kitarist, nekdanji vrhunski vaterpolist in trener, športne aktivnosti zamenjal s pisanjem avtorskih pesmi. Drugi člani benda so(kitara),(klaviature),(bas kitara),(bobni).V današnjih Nedeljskih novicah pa o tem, kako napreduje snemanje njihovega videospota in kje ga snemajo.Pišemo pa tudi o novici, ki so jo sporočili člani Savinjskega kvinteta. Pred dobrim tednom dni so namreč dejali: »Imamo jo! Pevko, namreč! Dragi prijatelji, dovolite, da vam predstavimo novo članico Savinjskega kvinteta ...« Kdo je to, pišemo v tiskani izdaji Nedeljskih novic.