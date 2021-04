Kdo od znanih Slovencev bo med prazniki garal in kdo užival?

Ana Tavčar Pirkovič. FOTO: Matej Pirkovič

Melani Mekicar in Blaž Švab voditelja oddaje V petek zvečer. Praznični dnevi bodo za njiju minili v znamenju dela. FOTO: RTVS

Uživala bo na svežem zraku. FOTO: Dejan Javornik

Prihajajo težko pričakovani praznični dnevi. V tem času si veliko Slovencev privošči oddih, a letos je vse skupaj že drugo leto zapored zaradi epidemije drugače.insmo pocukali za rokav in jih vprašali, kako jih bodo preživeli.»Prazniki bodo v prvem delu delovni, v slogu praznika dela torej, dobesedno,« nam je zaupala simpatična voditeljica na nacionalni televiziji in razkrila, da bo v torek v živo vodila triurno oddajo Dobro jutro, česar se neizmerno veseli. Delala bo tudi v sredo, nato pa bo končno prišel čas za oddih. V tem času bo najbolj uživala v tem, da ne bo nič počela. »Ravno ta trenutek sem po pošti z Nizozemske dobila paket mojih najljubših revij, ki imajo slogan 'brez hitenja, o mali sreči, drugih izbirah in bolj lahkotnem življenju' (original: zonder haast, over klein geluk, andere keuzes en simpeler leven). In točno to bi rada delala med prazniki: nič hitela, dihala, meditirala, se sprehajala nekje v vetru na pečini; živela malo srečo, slavila drobne majcene skromne trenutke; med računalnikom in gozdom izbrala gozd in živela samo in zgolj v tem trenutku.«Precej drugače kot v preteklih letih bodo letos minili prvomajski prazniki za člana Modrijanov Blaža Švaba. »Prvomajske praznike bom preživel delovno zaradi priprav na novo serijo snemanj nove oddaje V petek zvečer. Med prazniki bodo potekale tudi vaje hišnega benda Diamanti. V času epidemije je snovanje oddaje svojevrsten izziv, ves čas se je treba prilagajati, spreminjati koncept, tako da smo ves čas v pripravljenosti in je to nemogoče odmisliti. V preteklih letih smo z Modrijani igrali na kresovanju po Sloveniji in podobnih praznovanjih, tokrat bomo zvečer doma z družinami, česar pa se pravzaprav tudi zelo veselimo.«Priljubljena pevka nam je povedala, da družina vse vikende preživi v Kranjski Gori, kjer imajo vikend in tako bo tudi tokrat. »Pravijo, povsod je lepo, vendar doma je najlepše,« je še dodala energična Rebeka.