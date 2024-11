Kakšna podpora! Velika množica ljudi prišla na prižig lučk, ki jih je postavil oče Roberta Roškarja (VIDEO)

Oče slovenskega radijskega voditelja Roberta Roškarja, Slavko Roškar, je dočakal dan, ko so njegove lučke ponovno zasvetile na njihovem bloku. In zasvetile so v velikem slogu! Kot je videti na posnetkih, ki jih je Robert objavil na Facebooku, je na prižig prišla zares velika množica ljudi. Ko jo je snemal, kar ni mogel verjeti svojim očem.

Tako kot na primer v slovenski prestolnici so tudi lučke na omenjenem bloku prižgali z odštevanjem. »Lučke! To je to ata,« so bile ob prižigu prve Robertove besede.

Slavko se je vsem zahvalil za obisk. Zahvalil se jim je, da so si vzeli čas in da podpirajo njegove lučke.

Na tem prijetnem prižigu je bilo poskrbljeno tudi za pijačo, a glede na število ljudi, je bilo težko vse postreči.

Kot je razumeti Slavka v pogovoru z novinarko, bodo lučke gorele med 17. in 23. uro, za silvestrovo pa še dlje.