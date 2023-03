Kaj takšnega pa še ne! Med videoigro sta ugotovila, da igrata z Luko Dončićem

Da je Luka Dončić velik ljubitelj videoiger, čivkajo že ptički na vejah. Ko ni na parketu in nima košarkarskih obveznosti, najraje sede pred računalniško konzolo in uživa v priljubljenih igrah.

Včasih se očitno pridruži tudi igram v živo, a igralci na drugi strani sploh ne vedo, da igrajo z NBA-zvezdnikom. Tako se je zgodilo tudi tokrat, ko je med igro Overwatch 2 šokiral preostale igralce, ko jim je razkril, kdo je.

Luka se je skrival pod imenom Donatelo, ko ga je igralec na drugi strani vprašal, ali ima poleg igranja iger še katere hobije. »Da, igram košarko,« je dejal Luka. Igralec na drugi strani ga je nato vprašal, ali v prostem času ali za kakšno ekipo. Luka je hladnokrvno odgovoril, da igra za ekipo Dallas Mavericks.

Igralca nista mogla verjeti njegovim besedam, vprašala sta ga, ali je res 'Luka Donović', in ga vprašala, kdaj ima rojstni dan. Luka jima je povedal, da 28. februarja, in šele takrat sta mu verjela. Mimogrede sta ga nato zaprosila, ali lahko dobita avtogram, in nato povprašala še, kako je ime njegovi mami.

Na spletu se je pojavil tudi posnetek celotne igre. Luka se je igri pridružil po štirih urah in 55 minutah. Uporabniki družabnih omrežij pa so ob ogledu posnetkov presenečeni, da igralci niso izkoristili priložnosti in Dončiću zastavili več vprašanj. Bolj kot o košarki je namreč pogovor tekel o videoigrah. Na vprašanje, zakaj se skriva za imenom Donatelo, je odvrnil, da zato, ker mu je pač všeč.