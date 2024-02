Po zamenjavi bolnikov se je oglasila ta znana Slovenka (FOTO)

Motiti se je človeško in napake se lahko zgodijo tudi najboljšim, pravita pregovora. Do takšnih besed smo še nekako razumevajoči, a vse dokler ne zadevajo naše osebno življenje. Strokovna napaka o zamenjavi bolnika, ko so napačnemu odstranili želodec zaradi zamenjave tkivnih vzorcev, je mnoge spravila v slabo voljo.

V javnosti zaokroži zagotovo manj napak v zdravstvu (večjih ali manjših), kot se jih dejansko zgodi. O eni izmed njih je na kratko spregovorila tudi naša nekdanja radijska voditeljica Jerica Zupan, ki je pred skoraj tremi leti rodila sinčka.

»Mimogrede, po porodu so me zamešali z eno drugo mamico. Še zdaleč ni bila tako huda napaka kot ta z rakavim bolnikom, pa vseeno. No, pri meni so ta 'lapsus' pometli pod preprogo in tega v kartoteki niso zavedli. So se pa prišli opravičit. In če bi prišlo do kakšnih hujših zapletov, mi je 'odgovorna' dala še svojo telefonsko številko,« je zapisala Zupanova.

Ali je zaradi zamenjave imena mater prišlo tudi do zamenjave otroka, ni navedla. Se je pa v preteklosti zgodil tudi že primer, da so materi ob rojstvu pomotoma zamenjali otroka, tako da se je ta dojil pri tuji materi. Primer, ki ga navajamo, se je zgodil pred dobrimi štiridesetimi leti v ljubljanski porodnišnici, a takrat ni prišel v javnost. Odgovorni so napako še isti dan popravili in otročka dali v naročje pravi mami.