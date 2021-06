Jurij Zrnec kot ga še nismo videli

Jurij je super igralec, z vživljanjem v vlogo chefa kuhinje ni imel nobenih težav.

Gledali ga bomo lahko od 17. junija. FOTO: POP TV

Sredi junija na Voyo prihaja nova humoristična serija Ja, Chef, ki jo bodo predvajali v desetih delih, v glavni vlogi pa bomo lahko občudovali priljubljenega igralca, ki se po dolgem času vrača na male zaslone. Zrnec se je prelevil v kuharskega maga Ljubomirja Bohinca, chefa neskončnih talentov, še večjega ega in lastnika najboljše restavracije v Ljubljani, Chateau de Philippe.V jezi zna biti strašen, v razvedrilu nepremagljiv in v odpuščanju kraljevski – še posebno ko gre za njegove lastne napake. Pod seboj ima mnogo ljudi, vsak od njih ima svojo zgodbo. Med njimi pogosto prihaja do zabavnih situacij, iz katerih se rešijo, kakor se pač znajo. Ljubo, kot ga kličejo le najpogumnejši, ima številčno ekipo prestrašenih kuharjev, zvitih pomočnikov, introvertiranega slaščičarja, izjemno učinkovito vodjo restavracije, hitre natakarje in strašno počasnega barmana. Ustvarjalci serije so razkrili, da se ga najbolj boji njegov glavni pomočnik, ki ga bo upodobilBič vodje restavracije vrti ledena Pika, ki jo bo zaigrala vrhunska. Ob tem je pomembno dodati še, da se je Zrnec kuharskih veščin za potrebe serije učil pri kuharskem mojstru, ki je igralca pohvalil. »Jurij je super igralec, z vživljanjem v vlogo chefa kuhinje ni imel nobenih težav, saj zelo rad kuha tudi zasebno in je pravi poznavalec nožev – na tem področju je lahko on moj coach,« je priznal Volčič, ljubitelji dobre kuhinje in domačih serij pa že nestrpno čakajo na prvo epizodo.