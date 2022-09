Jerca Legan je odstranila možev priimek

Zadnje tedne se o Jerci Legan in Milanu M. Cviklu, novem viceguvernerju Banke Slovenije, veliko piše, saj je bivši medijski par sredi ločitve, o kateri bomo, ko bo zaključena, morebiti izvedeli kaj več podrobnosti, vsaj o domnevnih Milanovih skokih čez plot.

Antropologinja in publicistka Jerca Legan, ki je medtem že odstranila možev priimek Cvikl, pa svoje usode ne objokuje, nasprotno, na svojem podoktorskem študiju »mednarodnih odnosov in globalnih politik« v Švici, potem ko je prejela prestižno štipendijo, se ima priložnost srečevati tudi z izjemnimi posamezniki. Nedavno je med svojim petdnevnim programom v Ženevi o pomembnih globalnih vprašanjih na temo miru in varnosti debatirala z nekdanjim romunskim premierjem Petrom Romanom, z nekdanjim generalnim sekretarjem OSCE Lambertom Zannierjem, o zanimivi zgodovini mirovnih procesov pa tudi z nekdanjim britanskim obrambnim ministrom Geoffreyem Hoonom.

Izmenjevali so svoje znanje in bogate izkušnje ter drugačne vizije, kjer se je Jerca izkazovala predvsem skozi svoj antropološki vidik, saj, kot pogosto pravi sama, črpa iz multidisciplinarnega prepletanja in celovitega pristopa, s katerim poskuša prevrednotiti desetletja, celo stoletja zakoreninjene teorije in prakse. Za prihodnje se ji tako očitno napovedujejo številna nova neprecenljiva poznanstva in nova znanstvena spoznanja, ki jih bo prinašala s sabo domov in, upamo, prenašala na mlajše generacije.