Janez Bratovž odhaja

Lani je restavracija JB praznovala visok jubilej, in sicer 30 let, odkar je Janez Bratovž v Domžalah odprl gostilno JB in jo čez nekaj let preselil v Ljubljano, v Plečnikovo zgradbo v Miklošičevi ulici v Ljubljani. Za Dnevnik je v intervjuju z Iztokom Klemenčičem Bratovž napovedal, da se počasi umika in restavracijo prepušča naslednji generaciji.

Priznani kuharski mojster je povedal, da dela v gostinstvu že 45 let in da zdaj prihaja čas, da se poslovi. Posel namreč prevzemata sin Tomaž in hčerka Nina.

»Imam srečo, da sta Nina in Tomaž predana temu poslu in da bom imel v njiju dostojna naslednika. Ampak to se ni zgodilo čez noč, oba sta že kar nekaj let močno vpeta v delo v restavraciji. Le da ni več tako kot nekoč, ko je bilo vse po moje. Bom pa še vedno pomagal, kolikor me bosta potrebovala, ampak o vsem bosta odločala onadva, ne več jaz.«

Znan je tudi po tem

Leta 2010 se je kot prva in edina slovenska restavracija pojavil v vodniku San Pellegrino, bil pa je tudi kuharski mojster leta vodnika Gault & Millau​. Znan je tudi po tem, da še vedno vsak dan na ljubljanski tržnici poišče sestavine za svoje kreacije in je kot eden prvih priznanih kuharskih mojstrov imel tudi svojo njivo. »Razlika je v okusu korenja, ki zraste na moji njivi, od tistega, ki ga kupiš pri kmetu, ali pa tistega z veletržnice, ki je zrasel na Nizozemskem. Seveda pa korenja z lastne njive ne bom zrezal in ga uporabil za omako ali juho. Lepo ga bom ostrgal, ga čisto malo popekel in povzdignil na krožniku.«

Zdaj, ko ne bo več toliko v kuhinji, bo napisal novo knjigo, bolj biografske narave. »Ta biografija bo napisana tako, da v njej ne bo samo tisto, kar je bilo lepega, temveč tudi to, da smo se včasih napili in naredili kakšno lumparijo ali neumnost in da sem v karieri delal tudi napake.«