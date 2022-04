Jasni Kuljaj kandidatov ne manjka (FOTO)

Glasbene in plesne ter s humorjem obarvane večere Pri Črnem Petru, oddaji, ki jo to sezono spremljamo na Planet TV, njen kreativni producent pa je Jože Potrebuješ, bomo spremljali tudi še vse sobote v maju. Kot so gledalci že vajeni, poleg humoristov Regona (Saše Đukića), poštarja Peške (Boštjana Megliča) in gasilca Saša Dobnika za glasbene ritme skrbijo različne skupine in ansambli, tako da je mogoče slišati vse od narodno-zabavnih ritmov do popa.

Sebastian, kandidat za sovoditelja, je spet zapel in zaplesal v ritmih svoje uspešnice Hočem to nazaj.

V finalni oddaji pa bomo izvedeli, kdo bo v prihodnje stal ob voditeljici Jasni Kuljaj. Slednji kandidatov za to ne manjka, do zdaj pa so se v tej vlogi že predstavili znani in tudi nekateri manj znani obrazi zelo različnih poklicev. Največ je bilo voditeljev, ki smo jih v minulih letih že dodobra spoznali v različnih oddajah različnih televizij.

To so Boris Kopitar, Klemen Bučan, Taiji Tokuhisa in Jure Godler, spoznali pa smo tudi kuharskega mojstra Lojzeta Čopa, zmagovalca Exatlona Franka Bajca, nazadnje tudi pevca in plesalca Sebastiana, še prej pa mladega duhovnika s Krke na Dolenjskem Dejana Pavlina, ki je tudi reševalec. To soboto se bo ob bok Jasni kot njen potencialni kandidat za sovoditelja postavil tudi profesor zgodovine in prifarski muzikant Mitja Ferenc. Nekaj kandidatov bomo spoznali tudi še v maju. Kdo bo zmagal, bomo izvedeli zadnjo majsko soboto.

Mimogrede, sovoditelj bo Jasni prišel prav tudi zato, ker se natakarica Sofija (Alja Prgin) pripravlja na materinstvo in se bo zelo verjetno za nekaj časa posvetila svoji novi vlogi. Konec maja bo znano tudi, kdo bo zmagovalec glasbenega natečaja za naj pesem te pomladi. Doslej so se s po eno novo pesmijo predstavili ansambli in skupine Vzrock, Gadi, Tequila, Firbci, pevka Buryana, Chicas, Dejan Dogaja in Petan, to soboto bo pesem predstavila klapa Skala, v nadaljevanju pa še Til Čeh in Mladi Belokranjci.

Kot kandidat za sovoditelja se je ob Jasni pojavil tudi župnik Dejan Pavlin. FOTO:GRAFIJE: PLANET TV

Minulo soboto so prevladovali predvsem plesni ritmi, saj je bil gost pevec in plesalec Sebastian, Štajerec, ki ga širša javnost najbolj pozna po uspešnici Hočem to nazaj, s katero je osvojil slovensko publiko pred natanko dvajsetimi leti.