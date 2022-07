Iz šova Slovenija ima talent v znameniti cirkus

Širša slovenska javnost je mlado akrobatko Tjašo Dobravec spoznala v sedmi sezoni priljubljene oddaje Slovenija ima talent, v kateri je tako zelo navdušila s svojimi neverjetnimi veščinami, da se je prebila v sam finale, kjer je tudi zmagala. Tjaša je svoje poslanstvo nadaljevala, njeno trdo delo pa se je obrestovalo, saj se ji je izpolnila velika želja, o kateri je potihoma sanjarila dolga leta.

Tjaša je kot prva Slovenka postala del slovitega cirkusa.FOTO: INSTAGRAM

Kot poroča spletni portal 24ur, je Tjaša postala prva slovenska umetnica v zgodovini, ki je bila izbrana za glavno vlogo v predstavi cirkusa Cirque du Soleil. 27-letna akrobatka je ena od treh glavnih likov v novi in edinstveni cirkuški produkciji, ki združuje akrobacije, ples, zabavo, glasbo in DJ sete z naelektrenim ambientom. Predstava poteka v posebej pripravljenem pokritem prostoru, ki lahko sprejme 5000 ljudi, stoji pa nasproti upravnega sedeža vlade Andore. Tjašina koreografija je nekaj prav posebnega, in sicer izhaja iz njenih gibov, ki so jih skupaj s koreografinjo in artistično direktorico povezali v osemminutno točko.

»Ekipa cirkusa je čudovita. Sprejeli so me z velikim spoštovanjem do mojega dela. Prejela sem veliko pohval direktorjev,« je o svoji novi cirkuški družini povedala Tjaša in dodala, da so ustvarjalci v tem cirkusu deležni velikega spoštovanja, spodbujanja, motiviranja in toplih besed. »Cirque du Soleil ni le moj poslovni projekt, smo bolj kot velika družina, s katero ustvarjamo in premikamo meje nemogočega,« še pravi 27-letna umetnica, ki priznava, da ji je oddaja Slovenija ima talent odprla mnoga vrata, zgodba s Cirque du Soleil pa še ni končana.