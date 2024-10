Iz Maribora v Atene za dober namen

Mariborski rekreativni kolesar, smučar in didžej Bojan Svenšek je za potrebe dobrodelnosti, pa tudi zato, ker pravi, da ni nič nemogoče, sedel na kolo in prekolesaril 2200 kilometrov. Odpravil se je iz Maribora čez sedem držav vse do Akropole v Atenah. Pri tem mu je družbo delal dolgoletni prijatelj na kolesu in smučeh, sicer pa glasbenik in šef skupine Karneval Band, Iztok Kočevar.

»Cilj je bil, da bi lahko vsi otroci doživeli poletne počitnice,« je sodelovanje z društvom Križemrok pojasnil Svenšek. S Kočevarjem, ki je med njunim potovanjem z letalom skočil domov na neko poroko, sta na poti opravila še 22.000 višincev. Pot, na kateri so ga napadli podivjani psi in na kateri je zavil s poti za 60 kilometrov, je posnela njegova spremljevalna ekipa. Minuli konec tedna so jo predstavili v dokumentarnem filmu TransAtenica v Mariboxu.

Ponosni dekleti obeh kolesarjev Anita Kurbus in Petra Dolenc v družbi Pike Harb

Prijatelja je podprl tudi Filip Flisar z dekletom Saro in prijateljem Vasjo Sikoškom.

Cilj je pomagati otrokom

Tam je Svenšek svoje kolo ponudil na dobrodelni dražbi. Njegova cena je do danes dosegla 1800 evrov, kolo pa bo na voljo na njegovem profilu na facebooku vse do konca oktobra. Sredstva bodo prišteli k znesku v višini približno 30.000 evrov, ki jih je zbral na poti. Toda to še ni konec njegovih dobrodelnih dejanj. V načrtu ima že novo pot, in sicer do Arabije.

»Cilj tega projekta je pomagati otrokom, ki se spopadajo z eno najbolj zaznamujočih epidemij modernega časa – sladkorno boleznijo. S projektom želimo oživiti kolonijo za otroke s sladkorno boleznijo na Debelem rtiču, ki letos prvič po 30 letih ni bila izvedena zaradi pomanjkanja sredstev.«