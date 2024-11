Ilka obožuje mlečne napitke

Pred dnevi je Ilka Štuhec, ena naših najuspešnejših smukačic in superveleslalomistk, sklenila sodelovanje z Mlekarno Celeia iz Arje vasi, ki proizvaja vrhunske mlečne izdelke. »Vesela sem, da lahko po svetu predstavljam slovensko blagovno znamko Zelene doline. Za vsakega športnika je prehrana ključnega pomena tudi z vidika doseganja rezultatov. Ker gre za slovenski izdelek iz kakovostnih in naravnih sestavin, mi je uživanje napitkov še toliko bolj pri srcu,« je ob začetku sodelovanja z našo največjo mlekarno v lasti slovenskih kmetov poudarila Ilka. Tako bo v novi sezoni na snežnih strminah promovirala mlečne napitke LCA 0, za katere je mlekarna v začetku letošnjega leta prejela laskavi naziv inovativno živilo desetletja.

Novo partnerstvo med mlekarno in šampionko združuje strast do športnih uspehov in vrednote naših mlečnih izdelkov, ki poosebljajo kakovost in bližino z najboljšim v naši naravi. »Ilka je sinonim za odločnost, vztrajnost in slovensko športno odličnost, kar sovpada z vrednotami naše mlekarne,« je sodelovanja vesel direktor Vinko But.