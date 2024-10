Igor Mikić o glasbeni sceni: Ogromno je korupcije (VIDEO)

Igor Mikić, ki smo ga zadnje čase lahko spremljali v šovu Kmetija, je pred kratkim gostoval tudi v našem studiu. V podkastu ŠOKkast je povedal marsikaj o svojem življenju in delu. Pogosto imenovan tudi Alfa Mikič je slovenski maneken, fotomodel, igralec, glasbenik, tekstopisec, radijski in televizijski voditelj ter motivator.

Njegovi glasbeni hiti dosegajo visoko poslušanost, do slovenskih radijskih postaj pa težko pride. Kot je razkril v podkastu je to prava umetnost. »Na glasbeni sceni je ogromno ene korupcije,« nam je razkril. V ozadju potekajo dogovori med uredniki in producenti. »Jaz sem neodvisen in lahko pošiljam na vse radijske postaje svojo pesem. Tudi toliko niso, da bi mi napisali hvala,« nam je razočarano razkril.

Njegovo navodilo za lepši dan, je postalo pravi viralni hit. Vsako jutro se pogleda v ogledalo in se pohvali. Pravi, da se naše počutje znotraj telesa, odraža tudi v zunanjosti. Vsak dan si vzame čas zase in intimno nego. Po novem dela tudi obrazno jogo, saj se leta že poznajo na njegovem obrazu. Po tridesetem letu je prišel strah pred staranje in zato se je odločil za radikalno potezo in preizkusil botoks. »Bilo je dobro, dokler se nisem pozanimal o vseh stranskih učinkih te snovi,« nam je razkril.