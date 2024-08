Gregor Ravnik mamo in očeta spravil v jok

Pevec Gregor Ravnik se je oboževalcem nedavno predstavil s prvim velikim samostojnim koncertom, na katerem je predstavil svoj solistični glasbeni prvenec Med nama, zapel pa je tudi nekaj slovenskih zimzelenih uspešnic in opernih arij.

Na koncertnem prizorišču Studenec pri Domžalah so z njim nastopili Raiven, Trio Vivere, Žiga Rustja in Štefica Grasselli, koncert pa je povezoval Marjan Bunič. Na odru so jih spremljali Anže Langus - Dagi, Mitja Bobič, Marko Hrvatin, Monika Avsenik, Jure Rozman in Sara Lamprečnik, v razširjeni zasedbi še Vid Ušeničnik, Tine Lustek in Anže Vrabec. Gregor je s koncertom napovedal tudi izid zadnjega singla z albuma, skladbo Za vse čase.

»To je po mojem mnenju vsebinsko najlepše besedilo. Od Draga Misleja - Mefa sem dobil eno njegovih najlepših besedil, kar sem jih kdaj prebral. Res sem vesel, da je na mojem albumu. Videospot bo sestavljen iz posnetkov s koncerta in res se veselim, da bomo ta čarobni večer ovekovečili in ga pokazali svetu,« je povedal pevec. Gregorja in koncerta niso pohvalili le nastopajoči gostje in občinstvo, ampak tudi njegovi starši, ki ju je sinov nastop navdušil.

Prijazen do ljudi vseh starosti

»Jaz si Gregorja nisem nikoli lastila. Z možem sva ga vzgojila tako, da je samostojen. Opazila sem, da je prijazen do ljudi vseh starosti. Gospe so pristopile do mene po koncertu in mi rekle, naj ne bom ljubosumna, da so tudi one njegove mame. Kar koli bo počel, mora biti na prvem mestu vedno srečen. Ko zapoje, te zadene direktno v žilo. Dobiš infuzijo sreče. Na odru poje z dušo, s telesom in s srcem,« nam je zaupala mama Hedvika.

Prvi v vrsti prelepih spominov FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

»Šolal je glas, ampak petje prihaja iz duše. Kar daje iz sebe, poslušalec začuti, in to je ta vibracija, ki nas prevzame in zaradi katere ostanemo brez besed. Sin, vidim, da je to tvoja prava pot, da si srečen. Posegaj samo še višje in ohranjaj to srčnost. Midva sva naredila, kar sva naredila, zdaj ga lahko samo spremljava in sva srečna zanj in z njim. In ne pozabi na svoje korenine. Družina je tista osnovna celica, od koder vse izvira,« pa je pristavil oče Fredi, ki je priznal, da je sin iz njiju izvabil solze.

Gregor sicer že napoveduje nove koncerte 27. septembra v Črni na Koroškem, 24. oktobra v Cerkljah na Gorenjskem in 15. novembra v Murski Soboti.