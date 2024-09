Gledalci jezni zaradi Kmetije: To je zame nepošteno

V šovu Kmetija postaja čedalje bolj napeto. Jasmin Cerić se je kot drugi dvobojevalec odločil za merjenje moči, a je na koncu odločala sreča, ki je bila na strani Nika Trilerja.

Z Nikom sta se pomerila v igri Koruzna prha, v kateri sta nad seboj imela zaboja, napolnjena s koruznimi zrni. Dno vsakega zaboja je imelo loputo, zaprto s klinom. Klin sta morala izvleči, z eno roko sta držala loputo, z drugo pa sta morala s kovinske konstrukcije snemati vreče. V eni izmed njih se je skrival pravi klin, s katerim sta morala ponovno zapreti loputo. Več sreče je imel Nik, ki je prvi našel vrečo s pravim klinom. Jasmin je bil ob tem vidno razočaran: »Mislim, da če bi bila samo surova moč, bi zmagal, ampak ta sreča mi vedno malo manjka v življenju.«

Gledalci razočarani nad Nikom in igro

»Nik ti si zamenjal prijateljstvo s hinavščino, poden od podna; saj če bi na koncu pogledali v Jasminove vreče, bi ugotovili, da niti en klin ne pase«; »Nisi mož besede, žal, žal mi je Jasmina. Ni zgubil na moči,pač na sreči ...«; »Če se gre za igro moči, naj bo prioriteta moč in ne sreča. Potem je to loterija. To je zame nepošteno.«