Geza se zeza se zvečer vrača po dveh letih

V teh dneh, ko se končujejo pustne povorke in običaji in ko je zima bolj kot ne pregnana, se bodo v naši deželici začele odvijati tudi običajne glasbene in zabavne prireditve. Tako bo Gledališka in koncertna dvorana v Lendavi to soboto od 19. ure naprej gostila priljubljeno in tradicionalna glasbeno-zabavno prireditev Zaigrajmo in zapojmo po domače, katere organizator in voditelj je znani humorist in glasbenik Geza Farkaš, ki ga mnogi poznajo kot Geza se zeza.

Gre za vsaj na severovzhodu države znano prireditev, ki poteka od leta 1989, in v tem času se jih je odvilo več kot 80, na njih pa je nastopilo na stotine glasbenikov in glasbenih skupin iz Slovenije in tujine, predvsem iz nekdanje skupne države. Večinoma so se odvijale v Murski Soboti, a tudi v Gornji Radgoni in še kje, v Lendavo pa se vrača drugič.

In tudi tokrat bodo množice zabavali številni odlični glasbeniki in skupine, kot so Helena Blagne, Alfi Nipič, Zlatko Pejaković, Jasmin Stavros, Andrej Šifrer, Hišni ansambel Avsenik, Maja Blagdan, Klapa Skala, Branko Petek, Ivan Mezga, Geza se zeza, Glasbena šola Lendava in mnogi drugi. Po dveh koronskih letih se tako vrača eden najbolj znanih koncertov v Pomurju. »Koncert prebujamo iz t. i. zimskega spanja, ki mu je botrovala situacija okrog prepovedi oziroma omejitev javnega zbiranja in organiziranja javnih prireditev, ki se je minuli dve leti vsakokrat začela ravno takrat, ko bi se moral odviti tradicionalni novembrski koncert Zaigrajmo in zapojmo po domače.

Prireditve se vedno udeležijo velika imena z glasbene scene, med njimi Zlatko Pejaković.

Ker pa tradicijo le stežka premaga še tako velik sovražnik, smo se odločili, da gremo v akcijo kar ob prvi možni priložnosti, saj si vsi naši zvesti obiskovalci ter prijatelji to zaslužijo, in mi kot organizatorji se počutimo dolžni, da zgodbo peljemo naprej,« nam je razložil soorganizator in sin Geza Farkaša Grega. Ob tem je še povedal, da lahko Prekmurci in Prleki pričakujejo še kateri podoben koncert v Murski Soboti in drugih krajih po Pomurju. »Murskosoboški koncert Zaigrajmo in zapojmo po domače ohranja tradicionalni termin, ne gre pa skrivati ambicij za izvedbo koncertov v drugih krajih po Pomurju, mogoče celo na prostem.

V več kot 30 letih se je zgodilo kakšnih 80 koncertov pod imenom Zaigrajmo in zapojmo po domače ter še veliko drugih z različnimi izvajalci, nazadnje leta 2019, ko smo napolnili prav to dvorano v Lendavi z legendarnim Zvonkom Bogdanom,« še pove za konec.