Gašper Rifelj: navdih za pesmi črpa iz življenjskih izkušenj

Glasbenik Gašper Rifelj, ki se ga spominjamo tudi iz šova Zvezde plešejo, kjer je spoznal sedanjo partnerico Majo, je marca, po rojstvu drugega sina, izdal pesem Še vedno sanjam s tabo. V teh dneh pa lahko poslušamo že novo avtorsko skladbo, z naslovom S tabo.

»Pesem S tabo je zgodba o ljubezni. O tisti pravi, ki se rodi med dvema in za katero verjameš, da bo večna. Inspiracijo črpam iz svojega življenja in izkušenj. Želel sem iz sebe 'izliti' vso zadovoljstvo in srečo, ki me je prevzema. Imam krasno partnerko Majo in dva čudovita otroka, kar je tisto, kar šteje največ. Zadovoljen sem tudi z vsem, kar prinaša moje karierno življenje. Nastala je lahkotna, poletna, plesna pesem z besedilom, ki ima v ozadju resnično zgodbo«, je povedal Gašper, ki mu je snemanje videospota v Pulju in Premanturi ostalo v lepem spominu, saj obožuje morje.

» Morje predstavlja svobodo in moč. Vedno znova, ko sedim na obali in se zazrem v morje, me prevzame njegova veličina.«

Gašper je prvi del dopusta že preživel s prijatelji, sledi dopust pri dedku in babici v Piranu, avgusta pa kampiranje v Dalmaciji.

Poleg nastopov z bendom ima Gašper zapolnjene vse vikende tudi samostojno. Jeseni bo izšel nov album, v novembru pa ga čaka premiera na gledaliških odrih, kjer s štiričlansko ekipo pripravlja nov, glasbeno-gledališki spektakel.