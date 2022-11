Gasilcu Sašu nagajajo kilogrami: Trebušček naj bo sit, samo da smo zdravi

Znanemu Štajercu Saši Dobniku, ki je širši javnosti znan kot komični gasilec Sašo iz oddaje Pri Črnem Petru, kilogrami nenehno nagajajo. Njegova teža občutno niha, Sašo pa temu ne pripisuje velikega pomena. »Lani sem shujšal 10 kg, a glej ga zlomka, prav vse sem dobil nazaj. Namreč, lani sem imel voljo do hoje in teka, potem sem s tem prenehal. Žal pa imam tako naravnano telo, da samo pogledam hrano in se že zredim,« je v smehu razložil simpatični Sašo.

»Zunanji videz mi seveda nekaj pomeni. Lepo je že, če imaš urejeno pričesko in brado, pa tudi obleka je pomembna, kar se tiče drugega, mi pa več kot zunanjost pomeni zdravje. Tako da trebušček naj bo sit, samo da smo zdravi.« Sašu diete ne pomenijo veliko.: »Diete mi ne pomenijo nič, razen tiste, ki jih predpiše zdravnik, ko smo bolni. Vse ostalo je v glavi. Če se prepričaš, bo uspelo, a problem diet je, da se na ta način zrediš nazaj še bolj kot prej. Hrana mi je zelo pomembna in gibanje, drugo pri dietah pa je trpljenje, vsaj zame. Je pa res, da ima vsak svojo strukturo telesa. Vsi ne moremo biti suhi in niti ne bi bilo prav. Nekdo lahko pojé tri krožnike mesa in bo še vedno suh, jaz bom pojedel kos ocvrtega in francosko in se mi bo takoj poznalo. Nisem jezen za to, sem zadovoljen s sabo, je pa res, da se gibam premalo.«

O tem, kakšne moške imajo raje dekleta, suhe in mišičaste ali bolj okrogle, pa je prepričan: »Mislim, da se tukaj mnenja punc delijo. Seveda, ene obožujejo mišičaste, ker lahko gredo z dvignjeno glavo na plažo, ene pa vedo, da je v trebuh vloženo veliko truda in denarja. Tudi če ni 'six packov', na plažo pridejo korak, dva zadaj (smeh). Mojo punco ne motijo moji kilogrami, ker me je takega spoznala. Sicer pa so pri zvezi pomembnejše druge stvari kot videz.«