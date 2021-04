Ganjeni boste: Dejan Vunjak se je poklonil pokojnemu očetu (VIDEO)

ima na svojega očeta, bolj znanega kotja, lepe spomine. Seveda se ga je spomnil tudi na dan, ko bi dopolnil 59 let, če ga ne bi prehitela smrt pred desetletjem.»Danes bi praznoval svoj 59 rojstni dan naš Branko Jovanovič Vunjak - BRENDI. Glasbenik, veseljak in velik človek po srcu, duši, dejanjih in ustvarjalnosti. Nosimo te v lepem spominu dan za dnem, leto za letom ...« se je poklonil spominu na očeta, ki je s svojimi pesmimi dolga leta razveseljeval Slovence.Dan pred praznikom, ko bi njegov oče praznoval rojstni dan, pa je Dejan objavil eno izmed njegovih pesmi, v katerih opeva študentska leta in mladost. Dejan sicer pravi, da so mu pri srcu prav vse očetove pesmi, če pa bi moral izbirati, bi se verjetno odločil za Ona sanja Pariz ali pa Rdečo rožo, ki je bila napisana za njegovo mamo.Kmalu, natančneje 19. junija, bo minilo že deset let, odkar se je Brendijevo srce ustavilo med nastopom v Lipici. Za seboj je poleg sina Dejana pustil ženoin hčerko»Očeta imam v res lepem spominu. Najbolj so mi ostali v spominu dolgi pogovori, ki sva jih imela, ko sva bila na poti, ko sva se na primer vozila na morje. Znala sva se pogovarjati o vsem,« Dejan rad pove o svojem očetu, ki je mnogo prezgodaj zapustil ta svet.