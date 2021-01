V spomin na očeta bo priredil njegovo pesem

Brendi bi aprila, če bi še živel, praznoval 59. rojstni dan. FOTO: MEDIASPEED

od koncerta v Lipici, kjer se je za vedno ustavilo Brendijevo srce.

Očeta imam v res lepem spominu.

Ko je, ki je bil širni Sloveniji najbolj znan kot, 19. junija 2011 med nastopom v Lipici odpovedalo srce, se je za trenutek v svetu slovenske glasbe ustavil čas. Brendi je bil star komaj 49 let, zato je bil za vse, ki so ga poznali in z njim sodelovali, to izjemno velik šok, saj je bil Brendi neusahljiv vir energije.Za seboj je pustil ženo, hčerkoin sina, ki pa kljub veliki žalosti, ki z leti ni prav nič lažja, s ponosom nadaljuje očetovo zapuščino in razveseljuje ljubitelje dobre zabavne glasbe. Dejan, ki mu je že lani novi koronavirus prekrižal načrte in ga prisilil, da je ostal doma, kjer se je odlične zabave na glasbenih odrih vse te mesece spominjal z grenkim priokusom, je zdaj razkril, da pripravlja presenečenje.Ob deseti obletnici očetove smrti si je sicer želel izpeljati veliki koncert, a se je moral temu zaradi epidemije odpovedati, čeprav globoko v sebi še vedno upa, da se mu bo velika želja uresničila. In ker je Dejan vedno poln novih idej in zamisli, si ni želel, da bi leto, v katerem bo minilo kar desetletje od tragičnega dogodka, minilo brez spomina na njegovega ljubljenega očeta. »Rad bi posnel priredbo ene od očetovih pesmi,« je nekoliko skrivnostno povedal Dejan, ki pa ne želi razkriti, katere pesmi se bo lotil.»Očeta imam v res lepem spominu. Najbolj so mi ostali v spominu dolgi pogovori, ki sva jih imela, ko sva bila na poti, ko sva se na primer vozila na morje. Znala sva se pogovarjati o vsem,« Dejan rad pove o svojem očetu, spomine nanj pa ohranja tudi tako, da na svojih nastopih velikokrat zapoje njegove pesmi, veseli pa ga tudi, da jih radi prepevajo tudi ljudje. Na vprašanje, katera je njegova najljubša pesem, ki jo je pel oče, Dejan pravi, da so mu pri srcu prav vse, če pa bi moral izbirati, bi se verjetno odločil za Ona sanja Pariz, ki nosi prekrasno sporočilo, ali pa Rdečo rožo, ki je bila napisana za njegovo mamo.