Gaja Filač blestela v vlogi Sonje (FOTO)

V koprodukciji Drame SNG Maribor s Cankarjevim domom je nastala gledališka uprizoritev romana In ljubezen tudi pisatelja Draga Jančarja. Monumentalna mariborska zgodba brutalnega časa, kjer uzakonjeno sovraštvo trči v poetično metafiziko sanj, strahov in ljubezni, je bila v režiji Luke Marcena premierno izvedena v Dvorani Frana Žižka v Mariboru. »Pri prenosu romana v drug medij je, vsaj za naju, vedno bistveno vprašanje ohraniti zgodbo, ki jo roman nosi. In seveda roman kot neka večja zgodba nima samo ene zgodbe, pač pa še številne manjše, kar je v romanu In ljubezen tudi zelo specifično,« je pred predstavo povedala dramaturginja Tatjana Doma. Z režiserjem sta ohranila intimne zgodbe štirih protagonistov – Sonje, Ludwiga, Valentina in Katice, ki se nenehno prepletajo.

Monumentalna mariborska zgodba brutalnega časa je pritegnila veliko pozornosti in požela dolg aplavz.

Zgodba je postavljena v Maribor, v zadnje mesece druge svetovne vojne. »In ljubezen tudi tako ni zgodovinski pogled na dogodke druge svetovne vojne v Mariboru, ampak predvsem opomnik današnjemu turbulentnemu trenutku, kako pomembna je človečnost. Da ljubezen lahko preživi, ni dovolj samo ljubezen,« izpostavlja režiser Marcen.

Jančar je zadovoljen, da so se uprizoritve njegovega romana lotili v SNG Maribor, vesel pa je bil tudi klepeta z novinarko Jano Ujčič.

Jančar je zadovoljen, da so se uprizoritve njegovega romana lotili v SNG Maribor. Tu so v koprodukciji s Cankarjevim domom, dunajskim Burgteatrom in Jugoslovenskim dramskim pozorištem pred štirimi leti uprizorili že njegov roman To noč sem jo videl in predstava je bila pri občinstvu zelo dobro sprejeta. »Naslov je lahko nekoliko zavajajoč, ker gre za resnično monumentalen čas, za čas, v katerem so se ljudje znašli v silovitih nasprotjih. A dejansko je vprašanje ljubezni ali nekih posebnih osebnih odnosov v središču tega romana, zato seveda ta naslov ni naključen,« je povedal pisatelj.

V vlogi Sonje je nova članica ansambla mariborske Drame Gaja Filač, Valentin je Žan Koprivnik, Ludwig Vladimir Vlaškalić in Katica Mateja Pucko. Igrajo še Vojko Belšak, Davor Herga, Matevž Biber, Julija Klavžar, Irena Varga, Matija Stipanič, Nejc Ropret in Jakob Šfiligoj. Premiera v Cankarjevem domu bo 7. februarja.

Jančarjevo zgodbo si je z zanimanjem ogledal tudi mariborski župan Saša Arsenovič z ženo Katjo. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Producentka in režiserka Dragica Petrovič se je razveselila srečanja s prijateljico in igralko Natašo Matjašec Rošker.