Fafangel se je ustrašil, ko je videl Pahorja, iz njegova urada odgovarjajo (FOTO)

Epidemiolog Mario Fafangel je velik navdušenec serije Zvezdne steze (Star trek), a kot kaže, se dobro spozna tudi na Vojno zvezd (Star wars). Tako je v trenutku, ko je videl fotografijo Boruta Pahorja, ki se v uradu predsednika države igra z lego kockami Vojne zvezd, moral, kot pravi, čivkniti citat iz enega od delov tega znanstvenofantastičnega filma.

»Poskušal sem se zadržati, res ...« je zapisal Fafangel ob fotografiji in prek znanega citata iz filma posredno sporočil, da se je ustrašil, da ima Pahor preveč moči v rokah, da nekako presega svoja pooblastila s tem, ko v rokah drži Zvezdo smrti. Navdušenci Vojne zvezd bodo te besede razumeli.

Zapisal je: »V Sili sem čutil veliko motnjo, kot da bi milijone glasov nenadoma zavpilo od groze in v trenutku utihnilo. Bojim se, da se je zgodilo nekaj strašnega.«

Medtem ko so sledilci na twitterju ugibali, kdaj je fotografija nastala in kako bogate oboževalce ima Pahor, saj naj bi mu je igračo podaril oboževalec (cena tega kompleta kock stane okoli 700 evrov, op. p.), pa so iz Pahorjevega urada Fafanglu in vsem sledilcem odgovorili, da je fotografija fotomontaža. Fafangel si je verjetno ob tem oddahnil.

Pahor, ki se je te dni mudil v Srbiji in na Kosovu, se zagotovo ni imel časa igrati s kompletom kock, ki vsebuje več kot štiri tisoč kosov, medtem ko se nekateri že sprašujejo, ali je glavni epidemiolog v državi večji navdušenec serije Zvezdne steze ali Vojne zvezd. Oboje menda ne gre.

​